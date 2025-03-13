Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Así puedes tramitar la licencia de conducir para menores de 16 años en el INTT

La medida busca garantizar la seguridad vial tanto del conductor como de otros usuarios en las vías

Por María Briceño

Así puedes tramitar la licencia de conducir para menores de 16 años en el INTT
Foto: referencial
Los menores entre 16 y 18 años que quieran tramitar por primera vez una licencia de conducir deben cumplir con una serie de requisitos presentados ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

A través de su página web, el organismo explica todos los detalles de documentación sobre como realizar el trámite, la cual también consta como el registro origina de la Licencia de Conducir.

Este documento, conocido como registro original de licencia para conducir tercer grado, busca fomentar la movilidad responsable entre los adolescentes.

Requisitos:

  • Tener entre 16 años y 18 de edad
  • Presentar la Planilla Única de Trámite
  • Presentar la cédula de identidad laminada vigente del menor y de su representante legal
  • Presentar el certificado médico vial vigente
  • Presentar la autorización notariada del representante legal
  • Aprobar el examen teórico y práctico de conducir
  • Pagar la tasa correspondiente

Asimismo, se informa que, el certificado médico vial debe ser emitido por un médico autorizado por el INTT.

Los jóvenes podrán conducir vehículos únicamente entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., conforme lo estipula el artículo 204 del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre.

La medida busca garantizar la seguridad vial tanto del conductor como de otros usuarios en las vías.

Lee también: Pasos a seguir para utilizar “INTT Recarga”

Noticia al Día con información de Diario 2001

Temas:

