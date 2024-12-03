Asignan bonificación especial de 35 dólares por Patria: Estos son los beneficiarios

Este lunes se dio a conocer la información en torno a la asignación de una nueva bonificación especial a través de la Plataforma Patria.

Aunque sin mayores detalles, fue difundido el reporte de esta bonificación denominada "Brigadas Comunitarias", a través del Canal Patria Digital, que será asignado para los integrantes de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles).

El monto de este nuevo bono asciende a los 1.680,00 bolívares o 35,20 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

