Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

La mañana de este sábado, 18 de octubre inició la entrega del ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ asignado por el Gobierno nacional para el personal jubilado de la administración pública a través de la Plataforma Patria.

El monto del Ingreso Contra a Guerra Económica es de 22.288,00 bolívares o 108,36 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, está cayendo por Patria una nueva bonificación dirigida a los jubilados. Se trata del "Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica", cuyo monto asciende a los 2.786,00 bolívares o 13,54 dólares al cambio oficial del BCV.

En total y por concepto de ambas bonificaciones, el personal jubilado está recibiendo 25.066 bolívares o 121,87 dólares.

