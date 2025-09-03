Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

MPPEE: Atención a reportes de servicios públicos supera el 91% de efectividad

En el encuentro, Márquez destacó los avances obtenidos gracias a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro

Por Christian Coronel

MPPEE: Atención a reportes de servicios públicos supera el 91% de efectividad
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La atención de reportes vinculados al área de servicios públicos a través de la VenApp se ubica por encima de 91%, según detalló el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, durante una reunión de trabajo sostenida con los responsables de este sector.

En el encuentro, Márquez destacó los avances obtenidos gracias a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, de articular de forma efectiva los equipos gubernamentales y el Poder Popular, en función de impulsar la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura.

El titular del área de los servicios públicos pormenorizó que a la fecha este sector presenta estadísticas positivas sobre la atención de solicitudes del Poder Popular a través de la Línea VenApp del 1×10 del Buen Gobierno, con avances significativos en agua (94,91 %), electricidad (94,35 %), telecomunicaciones (93,76 %) y gas directo (91,16 %).

El también Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica hizo énfasis en la necesidad de garantizar no solo el acompañamiento institucional, sino también la consolidación de las iniciativas seleccionadas en la Consulta Popular Nacional.

En el encuentro participaron los ministros del Poder Popular para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán; para Obras Públicas, Juan Ramírez; para Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz; para Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes; así como también el presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Iván Hernández Dala y el presidente de PDVSA Gas, Julio Enrique Rojas.

Prensa MPPEE-CORPOELEC

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

La falta de conexión aérea internacional amenaza con el cierre de hoteles en el Zulia: Quedarán

La falta de conexión aérea internacional amenaza con el cierre de hoteles en el Zulia: Quedarán "de lujo"

Realizan homenaje al

Realizan homenaje al "Bolerista de América" Felipe Pirela para celebrar los 85 años de su natalicio en Maracaibo

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Noticias Relacionadas

Al Dia

En su 35 aniversario, Saint apuesta por la inteligencia artificial

Ramón Vera, director general de Saint, afirma que bajo la creciente demanda de sistemas más eficientes en gestión empresarial, el uso de la inteligencia artificial se convierte en una necesidad.
Nacionales

El Distribuidor de Altamira será cerrado del 5 al 7-Sep por labores de rehabilitación

Así lo informó el Ministerio del Transporte mediante su cuenta de red social Instagram
Sin categoría

Y así el mar de Morrocoy se rinde ante Emma Rabbe

Emma Rabbe ha mantenido una carrera exitosa en el mundo del entretenimiento, desde su coronación como Miss Venezuela en 1988.

Al Dia

Le dio su ‘tatequieto’ a fan que intentó jalarla del escenario: Pasa’o

Un sorpresivo incidente ocurrió durante un concierto en China cuando una cantante fue jalada por un fan desde la primera…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025