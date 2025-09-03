La atención de reportes vinculados al área de servicios públicos a través de la VenApp se ubica por encima de 91%, según detalló el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, durante una reunión de trabajo sostenida con los responsables de este sector.

En el encuentro, Márquez destacó los avances obtenidos gracias a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, de articular de forma efectiva los equipos gubernamentales y el Poder Popular, en función de impulsar la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura.

El titular del área de los servicios públicos pormenorizó que a la fecha este sector presenta estadísticas positivas sobre la atención de solicitudes del Poder Popular a través de la Línea VenApp del 1×10 del Buen Gobierno, con avances significativos en agua (94,91 %), electricidad (94,35 %), telecomunicaciones (93,76 %) y gas directo (91,16 %).

El también Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica hizo énfasis en la necesidad de garantizar no solo el acompañamiento institucional, sino también la consolidación de las iniciativas seleccionadas en la Consulta Popular Nacional.

En el encuentro participaron los ministros del Poder Popular para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán; para Obras Públicas, Juan Ramírez; para Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz; para Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes; así como también el presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Iván Hernández Dala y el presidente de PDVSA Gas, Julio Enrique Rojas.

