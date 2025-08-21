Autoridades en Mérida llaman a proteger animales en peligro de extinción

En el estado Mérida existen especies que se encuentran en peligro de extinción. Desde hace años el Ministerio de Ecosocialismo lleva adelante una campaña para protegerlas y garantizar su supervivencia.

Unos de los animales son el oso frontino y el águila real andina, los cuales son animales que no están aptos para convivir de forma cercana con ellos, por lo que el director del ministerio, Toro Belisario, indicó que se deben resguardar en estas fechas vacacionales.

"Nuestras especies son esas que todo el mundo quiere ver, que sale a buscarlas, pero ellas revisten una connotación. No son animales para buscar tener contacto con ellos. Tenemos que aclararlo y decirle a los turistas que su espacio natural hay que protegerlo", expresó.

Hizo un llamado para quienes transitan en vehículos, que tengan más cuidado al momento de manejar.

