Autoridades y diócesis de Guanare coordinan preparativos para festividades de la Virgen de Coromoto

Representantes del gobierno regional, cuerpos de seguridad y autoridades eclesiásticas del estado Portuguesa sostuvieron una reunión en la ciudad de Guanare con el monseñor Owaldo Araque, obispo de la diócesis local, con el fin de afinar los detalles logísticos y acondicionar los espacios destinados a la celebración de las festividades en honor a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.

Durante el encuentro, el ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, destacó la importancia de los preparativos en el marco del próximo período vacacional y de cara al 8 de septiembre, fecha en la que se conmemora el día de la Virgen.

“Tuvimos la oportunidad de conocer los avances del equipo que lidera la secretaría especial del gobernador, dedicada al cuidado y mantenimiento preventivo del santuario nacional de la Virgen de Coromoto”, expresó.

Como parte de las acciones previstas, los tres niveles de gobierno se encuentran ejecutando trabajos de remodelación en el campo de la coronación, espacio emblemático donde se celebrará el aniversario número 73 de la proclamación papal de la Virgen como patrona nacional. Asimismo, se inaugurará un nuevo monumento en la redoma Cacique Coromoto, ubicada en la entrada principal de Guanare, como parte del embellecimiento urbano y la promoción del patrimonio religioso de la región.

