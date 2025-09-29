Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

El pueblo de Isnotú, en el estado Trujillo, se prepara para el gran jubileo por la celebración de la canonización del doctor José Gregorio Hernández.

La programación de las fiestas iniciarán a principios de octubre y durará hasta el mes de noviembre.

El padre José Magdaleno Álvarez invitó a los fieles a unirse a los actos en honor a José Gregorio y la madre Carmen Rendiles, afirmando que «ya vamos a comenzar los actos en homenaje al santo de todos los venezolanos».

En Isnotú, se realizarán tres actos por José Gregorio Hernández, el primero será el 19 de octubre con una vigilia para presenciar la canonización desde Roma, luego el 26 una fiesta litúrgica ya como santo, y finalmente el 1 de noviembre una misa nacional con la presencia del nuncio apostólico monseñor Alberto Ortega Martín.

