Avavit: Por el momento no hay vuelos disponibles desde Venezuela a Panamá, Perú, Chile y Rep. Dominicana

Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Por María Briceño

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, señaló que la boletería que venden las agencias de viajes «está fuera de Venezuela», por lo que el pago del mismo es «inmediato».

En ese sentido, acotó que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) salió de Venezuela hace años, por lo que consideró que el punto focal debería estar sobre el tema de la boletería.

«La IATA salió de Venezuela desde hace unos años y justamente nuestro producto o el inventario de nuestro producto, que es la boletería, está fuera de Venezuela y es de pago inmediato», añadió.

Rep. Dominicana, Panamá, Perú y Chile

En otro tema, Vicky Herrera manifestó sobre la suspensión de vuelos a destinos como República Dominicana, Perú, Panamá y Chile, que esperan algunas comunicaciones oficiales de los gobiernos sobre la reanudación de la conexión aérea.

«Hay que esperar el pronunciamiento de nuestras autoridades aeronáuticas y la aparición de los vuelos en sistema», recalcó, al tiempo que dijo que «por el momento no hay inventario disponible» para esos destinos.

Sostuvo que «siguen estando sin disponibilidad en sistema, estamos justamente a la espera de que la autoridad aeronáutica nos informe cuál es la situación, si hay alguna conversación, si hay la posibilidad de reabrir, pero lo que tenemos entendido hasta el momento es que no hay ese indicativo de que continúa la suspensión por parte del Gobierno venezolano».

La gremialista aseveró en Globovisión que Colombia se ha venido comportando como «un gran ‘hop’» que ha permitido conectar a los pasajeros que salen desde Venezuela a otras naciones, así como también la isla de Curazao.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios

