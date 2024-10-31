Avavit: Restricción de vuelos internacionales podría durar hasta el #25Dic

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, ha alertado sobre la situación actual de los vuelos internacionales desde y hacia Venezuela, con un enfoque especial en los destinos como Chile, Panamá, República Dominicana y Perú.

A pesar de la expectativa generada sobre el levantamiento de restricciones de vuelos hacia Chile a partir del 25 de octubre, Herrera ha aclarado que no existe un NOTAM oficial que confirme esta información, y las restricciones podrían prolongarse hasta el 25 de diciembre.

«Actualmente, no hay disponibilidad de vuelos hacia Chile en el sistema», señaló Herrera, lo que añade una capa de incertidumbre para los viajeros que esperan poder reanudar sus planes de viaje. La falta de claridad sobre la situación ha sido un tema recurrente entre los pasajeros que buscan alternativas para sus itinerarios.

En lo que respecta a los vuelos hacia Panamá y República Dominicana, Herrera indicó que las revisiones de las restricciones se llevan a cabo mensualmente. Aunque existe la expectativa de que se levanten pronto, la presidenta de Avavit advirtió que el proceso no será inmediato y dependerá de las negociaciones entre las autoridades aeronáuticas de estos países y las venezolanas.

Lea también: https://notisclepr5c-la.com/al-dia/aumentan-a-mas-de-90-los-muertos-por-devastadoras-inundaciones-en-espana/

Con información de El Impulso.