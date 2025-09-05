Aviones de combate venezolanos sobrevuelan un buque estadounidense en el Caribe

Dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron el destructor lanzamisiles Jason Dunham de la Armada de los Estados Unidos en el sur del mar Caribe en una demostración de fuerza el jueves, según informó el Departamento de Defensa.

En un comunicado emitido el jueves por la noche, el Pentágono afirmó: “Esta acción altamente provocadora tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcotráfico".

El buque de guerra estadounidense no respondió a la acción de los aviones venezolanos, dijo el funcionario.

El sobrevuelo, del que informó primero CBS News, sucede dos días después de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque militar mortal contra un barco venezolano en el Caribe que, según funcionarios estadounidenses, transportaba drogas.

Noticia al Día/Información de Telemundo