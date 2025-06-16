Avior anuncia vuelos a Curazao con conexiones posteriores desde este lunes 16-Jun

La aerolínea Avior Airlines iniciará a partir de hoy lunes, 16 de junio un nuevo servicio de vuelo entre Caracas y Curazao, que permitirá realizar conexiones posteriores hacia otros destinos.

Esta ruta operará los lunes, jueves, viernes y domingos, con salida a las 9:00 a.m. y llegada al destino final a las 3:00 p.m.

La información fue difundida en la cuenta oficial de Instagram de Avior, donde se detallan las condiciones y beneficios de esta nueva conexión.

Entre las ventajas destacan la ausencia de retiro de equipaje ni trámites migratorios en Curazao, lo que facilita el tránsito inmediato hacia el siguiente vuelo.

Además, la tarifa de lanzamiento incluye equipaje facturado y maletín de mano, con precios accesibles para pasajeros y agencias de viaje.

Los pasajeros que deseen adquirir boletos para estas conexiones podrán hacerlo a través del call center de Avior, marcando 0501-AVIOR-00 o mediante agencias de viaje autorizadas. La compañía ofrece así una alternativa para quienes buscan itinerarios con escalas en Curazao.

Noticia al Día/Con información de Avior/Diario 2001