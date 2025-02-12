Ayuda humanitaria de la ONU llegó a 3,5 millones de personas en Venezuela durante 2024

Tal como lo informó este martes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés) de la ONU, unos 3,5 millones de ciudadanos en Venezuela recibieron ayuda humanitaria durante el 2024, lo que representa el 68,6 % de la meta fijada para el año pasado, de 5,1 millones de personas.

No obstante, supone un incremento del 29,6 % en comparación con 2023, cuando la ayuda llegó a 2,7 millones de personas, según cifras de OCHA.

Del total de atendidos en 2024, el 60 % fueron mujeres y niñas, y la mayoría de los 3,5 millones recibieron ayuda en salud y "seguridad alimentaria y medios de vida", de acuerdo con el reporte, que indica que también hubo asistencia en áreas como nutrición, protección, agua, saneamiento e higiene, educación, alojamiento, energía y enseres.

Trabajo conjunto

Sin embargo, aclara que esto no significa que las necesidades de estas personas "hayan sido cubiertas".

La ayuda llegó a 303 de los 335 municipios que tiene el país, gracias al trabajo de 158 organizaciones, 90 de ellas nacionales y una decena perteneciente al sistema de las Naciones Unidas.

Salud y educación

Los principales espacios a donde llegó la asistencia humanitaria fueron las comunidades, seguidas de establecimientos de salud y escuelas u otro tipo de centros educativos, según OCHA.

Asimismo, del total, 186 mil personas viven en poblaciones indígenas, 142 mil eran embarazadas y lactantes, 24 mil con discapacidad y 3 mil pertenecientes al colectivo LGTBI.

Por otra parte, 253 mil personas asistieron a encuentros sobre "atención en salud mental, asistencia y apoyo psicosocial y aprendizaje socioemocional", mientras que 359 mil participaron en "actividades de sensibilización sobre protección contra la explotación y abusos sexuales", agregó la oficina del organismo multilateral.

Noticia al Día/Con información de EFE