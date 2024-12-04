Baltazar Porras se juramentó como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia

Este miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo el acto de incorporación del cardenal Baltazar Porras como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.

Porras, incorporado por unanimidad, ocupará el sillón P, que pertenecía al historiador Guillermo Morón, quien falleció en 2021.

"Me honra grandemente, y de la misma manera a la comunidad eclesial que represento, la elección unánime de esta ilustre academia, para ocupar el sillón vacante por el sentido fallecimiento del distinguido numerario don Guillermo Morón", indicó Porras.

Durante su discurso, destacó la amistad que tuvo con Morón y su importante papel en el registro de la historia contemporánea de Venezuela.

Manifestó que aunque no es historiador, su labor en la Iglesia católica durante casi toda su vida le ha llevado a retratar importantes acontecimientos en la nación.

Baltazar Porras, reconocido cronista, ensayista y lingüista



El cardenal es un reconocido cronista, ensayista y lingüista. En 2020 fue incorporado a la Academia Nacional de la Lengua como miembro correspondiente.

Nació el 10 de octubre de 1944 en Caracas y fue ordenado sacerdote en 1967. En 1983 el papa san Juan Pablo II lo designó titular de Lamdia y auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida hasta que en 1991 asumió como titular de esa jurisdicción.

El 19 de noviembre 2016 fue designado cardenal por el papa Francisco y en 2018 asumió como administrador apostólico de Caracas tras la renuncia de Jorge Urosa Savino.

Fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (1999-2006) y vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) de 2007 a 2011.

Estudió filosofía en el Seminario Interdiocesano de Caracas (1955-1962) y fue enviado a la Pontificia Universidad de Salamanca, España, (1962-1966), donde obtuvo la Licenciatura en Teología, en 1966. También estudió un doctorado en Teología Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral de la misma Universidad en 1977.

