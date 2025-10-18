Banca privada no laborará el lunes 20-Oct por júbilo nacional de la canonización de JGH y Carmen Rediles

La banca privada no prestará servicios presenciales durante los días 19 y 20 de octubre, declarados como días de júbilo nacional por la canonización de los dos primeros santos venezolanos, Dr. José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, mientras los bancos propiedad del Estado sí abrirán sus agencias normalmente, según confirmaron fuentes del sector financiero al medio Banca y Negocios.

El decreto 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.933, de fecha viernes 17 de octubre, dice en su artículo 2 que "se excluyen de la aplicación de este Decreto las actividades del sector público y del privado que no puedan interrumpirse, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y los artículos 17,18 y 19 del Reglamento Parcial del referido Decreto Ley".

Las actividades no susceptibles de interrupción, según el artículo 185 de la Lottt son:

Servicios públicos esenciales (como salud, electricidad, agua, telecomunicaciones).

Actividades industriales o comerciales que requieren continuidad (por ejemplo, procesos productivos que no pueden detenerse sin causar daño o pérdida).

Labores en establecimientos que atienden al público de forma continua (como hoteles, restaurantes, farmacias).

La ley señala que los trabajadores que laboren en días feriados tienen derecho a una remuneración adicional, conforme a lo establecido en la ley.

Por otra parte, el Artículo 3 que decreta los dos días de júbilo nacional señala que «se exceptúa de la aplicación de este Decreto el personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y al de la banca pública».

Se sobreentiende que estos días de júbilo nacional aplicarán como normalmente lo hacen los feriados bancarios, de manera que la banca privada mantendrá operativos de manera normal sus mecanismos de transacción electrónica y sus plataformas digitales.

Noticia al Día/Con información de B y N