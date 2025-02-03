Inicia campaña "Conduce por la vida" con un despliegue policial junto a Tránsito y Protección Civil en todo el país

Este lunes 3 de febrero, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció el lanzamiento del programa "Conduce por la vida", campaña que considera tendrá un gran impacto con el llamado de prevención y que también tendrá consecuencias a quienes conduzcan de manera imprudente e irresponsable violando la ley.

Saab, señaló que esta campaña inicia este lunes 3 de febrero con un despliegue policial en compañía de Tránsito y Protección Civil en todo el territorio nacional.

Las declaraciones sobre el inicio de esta campaña, las realizó desde la sede principal del Ministerio Público donde recordó que muchos de los accidentes son causados por personas con problemas de alcohol, drogas y alta velocidad, lo que acarrea consecuencias negativas, dejando como saldo perdidas humanas o lesionados.

"Siempre atentos a lo que ocurre en el país, y cómo van dándose fenómenos sociales que socavan la paz y convivencia, explica por qué hoy hemos decidido hacerlo público y de manera uniforme en todo los estados del país y que esto tenga un impacto positivo y veamos la disminución de accidentes en la población", añadió.

Despliegue en todo el país

En este despliegue estarán 24 fiscalías superiores y especializadas, 40 puntos de atención al ciudadano, 300 del MP, 200 de Protección Civil, 24 aulas viales, 120 funcionarios del INTT, 45 policías municipales, 480 funcionarios del Ministerio para la Salud, los cuales desarrollarán una campaña informativa con material didáctico, distribución de material informativo.

Por último, mencionó que es un asunto de todas las instituciones preservar la vida de todos. El MP pone a la disposición una dirección de Transporte, Vehículo y Vialidad, dirección de línea que se creó para trabajar de manera conjunta con las fiscalías y autoridades regionales y municipales.

"Estamos haciendo paradas viales mientras el semáforo está en rojo, se verifica el cumplimiento de las normas de tránsito, sillas de seguridad para niños, cinturón de seguridad, reducción de velocidad, entre otros.

Noticia al Día con información de El Universal