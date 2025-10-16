Nubosidad parcial y lluvias de intensidad variable se registran en varias regiones del país

El más reciente reporte meteorológico de las 3:00 de la tarde del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que gran parte del territorio nacional presenta cielo con nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas.

Sin embargo, también se reporta la presencia de mantos nubosos asociados a células convectivas, generadoras de precipitaciones de intensidad variable.

Las lluvias se concentran principalmente en áreas de Amazonas, Bolívar, el oeste de Sucre, el este de Falcón, el norte de Anzoátegui y el norte de Trujillo, donde se han registrado eventos de mayor intensidad. Asimismo, se reportan lloviznas en sectores de Carabobo y Táchira.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar previsiones ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o crecidas de caudales.

