Nubosidad parcial y lluvias de intensidad variable se registran en varias regiones del país

Las lluvias se concentran principalmente en áreas de Amazonas, Bolívar, el oeste de Sucre, el este de Falcón, el norte de Anzoátegui y el norte de Trujillo, donde se han registrado eventos de mayor intensidad

Por Andrea Guerrero

Foto: referencial
El más reciente reporte meteorológico de las 3:00 de la tarde del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que gran parte del territorio nacional presenta cielo con nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas.

Sin embargo, también se reporta la presencia de mantos nubosos asociados a células convectivas, generadoras de precipitaciones de intensidad variable.

Las lluvias se concentran principalmente en áreas de Amazonas, Bolívar, el oeste de Sucre, el este de Falcón, el norte de Anzoátegui y el norte de Trujillo, donde se han registrado eventos de mayor intensidad. Asimismo, se reportan lloviznas en sectores de Carabobo y Táchira.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar previsiones ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o crecidas de caudales.

