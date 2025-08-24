Inameh estima cielo parcialmente nublado en el Zulia y gran parte del país este 24-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que para este domingo 24 de agosto, se observa en horas de la mañana cielo parcialmente nublado y despejado en gran parte de Venezuela, sin embargo, habrá áreas, nubladas, generadoras de lluvias y chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Miranda y Zulia.

Durante la tarde y noche se espera un incremento paulatino de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas, en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes, en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias, en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

Seguimiento de ondas tropicales

Con respecto a las ondas tropicales, el organismo indicó que la OT 29 salió del territorio nacional y se espera que la número 30 entre al país entre el lunes 25 y martes 26 de agosto.

