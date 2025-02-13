Cabello anunció desarticulación de la Operación Oro que intentaría atacar fuertes militares

El ministro de Interior, Justicia, y Paz, Diosdado Cabello, anunció este jueves 13 de febrero en rueda de prensa la desarticulación de la Operación Oro, la cual intentaría atacar fuertes militares.

"Todos los implicados en este plan han sido capturados. Esta operación se ha desmantelado gracias a la información obtenida por sus declaraciones y por la evidencia recabada en dispositivos móviles" expresó Cabello.

A su vez, denunció: "Iban a atacar el Fuerte Conopoima, creyendo que allí estaban los arsenales del país. Pensando que eso fuese verdad, imaginen el nivel de la mente criminal de quienes pensaban poner explosivos en un fuerte militar que está en una ciudad. Imagine que eso fuese verdad, imaginen la cantidad de muertos".

Por otra parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela comentó que hubo gobiernos extranjeros detrás de esta operación, la cual también planeaba secuestrar al magistrado Maikel Moreno.

