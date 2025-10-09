Cabello criticó postura de la Conferencia Episcopal sobre los privados de libertad en el país

El ministro de Interior Ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cuestionó que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunciara por la liberación de los privados de libertad en el país con motivo de las canonizaciones, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

En el Mazo Dando, el ministro acusó a la CEV de usar «una cosa que tiene que ver con la fe religiosa» y «el deseo de un pueblo desde hace años para buscar provecho político a su grupo».

«¿Por qué la Conferencia Episcopal, no dicen nada de los ataques de Estados Unidos a las lanchas de pescadores? ¿Del (fin del) TPS (en EE.UU.)?», expresó Cabello, quien también criticó que la institución, según dijo, tampoco se haya pronunciado sobre «las amenazas» y «las agresiones» contra el país.

Cabello cuestionó que la Iglesia católica venezolana, según él, no haya hecho «ni una misita» por los «asesinados por el imperialismo cuando lanzaron unas bombas a unas lanchas», en referencia a los ataques estadounidenses a embarcaciones que supuestamente llevaban drogas.

Noticia al Día / EFE