Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Cabello criticó postura de la Conferencia Episcopal sobre los privados de libertad en el país

En el Mazo Dando, el ministro acusó a la CEV de usar «una cosa que tiene que ver con la fe religiosa» y «el deseo de un pueblo desde hace años para buscar provecho político a su grupo»

Por Andrea Guerrero

Foto: VTV
El ministro de Interior Ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cuestionó que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunciara por la liberación de los privados de libertad en el país con motivo de las canonizaciones, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

En el Mazo Dando, el ministro acusó a la CEV de usar «una cosa que tiene que ver con la fe religiosa» y «el deseo de un pueblo desde hace años para buscar provecho político a su grupo».

«¿Por qué la Conferencia Episcopal, no dicen nada de los ataques de Estados Unidos a las lanchas de pescadores? ¿Del (fin del) TPS (en EE.UU.)?», expresó Cabello, quien también criticó que la institución, según dijo, tampoco se haya pronunciado sobre «las amenazas» y «las agresiones» contra el país.

Cabello cuestionó que la Iglesia católica venezolana, según él, no haya hecho «ni una misita» por los «asesinados por el imperialismo cuando lanzaron unas bombas a unas lanchas», en referencia a los ataques estadounidenses a embarcaciones que supuestamente llevaban drogas.

Noticia al Día / EFE

Noticias Relacionadas

Internacionales

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

El máximo representante de la ONU llamó a cumplir plenamente los términos del acuerdo, que todos los rehenes sean liberados de manera digna.
Al Dia

En el Pozón del Saladillo: ¡Kokimba mi gente! abre los fuegos para lo que será la temporada navideña

¡Aquí está Koquimba, mi gente! La emblemática agrupación gaitera no solo se presentará este sábado 11 de octubre en el…
Al Dia

Cinco muertos y 13 departamentos en alerta tras fuertes lluvias en Honduras

Otros tres departamentos, del centro, este y norte de Honduras, permanecen en alerta verde (preventiva).
Al Dia

Senadores presentaron resolución para detener operaciones militares de EEUU en el Caribe

Además, señalaron que no existe una amenaza inminente ni base legal suficiente para esos ataques, y que la Casa Blanca ha creado listas de organizaciones a las que ataca sin criterios claros.

