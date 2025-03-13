Cabello reafirmó que la Guayana Esequiba participará en los comicios del próximo 25-May

El próximo 25 de mayo todos los venezolanos están llamados a expresarse a través de los comicios de diputados a la Asamblea Nacional (AN) y gobernadores de los 24 estados del país que incluye a la Guayana Esequiba, la información fue ratificada por el secretario general del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

"El 25 de mayo, habrá gobernador de nuestra Guayana Esequiba, habrá diputadas y diputados a la Asamblea Nacional y legisladores y legisladoras del Consejo Legislativo de nuestro Esequibo", enfatizó Cabello durante el programa "Con el Mazo Dando".

El dirigente de la tolda roja argumentó que "todo lo que está al oeste del río Esequibo pertenece a Venezuela", por tanto, Guayana Esequiba participará del evento electoral.

En este contexto, fustigó que el presidente de la vecina Guyana, que ha acusado a Venezuela de incursionar en una zona que está pendiente por delimitar interponiendo una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es un agente imperial. "Ellos son agentes imperiales, cuando ellos dicen una cosa y es que quieren otra", acentuó.

Lee también: Diosdado Cabello: En el PSUV no permitiremos postulaciones adelantadas

Noticia al Día/Información de Gllobovisión