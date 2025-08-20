Cacao venezolano arrasó con 14 premios en los Chocolate Awards de América Latina y el Caribe 2025

La marca bean to bar margariteña Delirio Chocolate arrasó en la competencia 2025 de chocolateros artesanales y bean to bar de América Latina y el Caribe de los International Chocolate Awards.

Un total de catorce premios y reconocimientos especiales, en diferentes categorías, obtuvo esta casa chocolatera en su tercera participación en esta competencia regional.

Su chocolate blanco, su oscuro con inclusiones de naranja y su negro de origen se posicionan como los mejores de Latinoamérica y el Caribe.

Estos premios impulsaron a la marca Delirio a participar en 2023 en uno de los concursos de chocolate bean to bar más influyente del mundo, los International Chocolate Awards, donde sus tabletas de chocolate oscuro 65% Carenero, de chocolate con leche 54% cacao Carenero y de chocolate con leche infusionado con naranja 65% cacao fueron reconocidas con la medalla de bronce.

En 2024 vuelve a participar en la competencia internacional y se trae más premios, entre los que destacan Mejor chocolate con leche, País productor, Comercio directo con el cacaocultor, Puntuación más alta y Maestra chocolatera.

Este 2025 Delirio también triunfó en París con cuatro de sus barras de chocolate elaboradas con cacaos de orígenes.

Las cuatro tabletas de orígenes galardonas fueron la Ocumare 61, con 72% cacao de la Hacienda El Pilar; la Esencia de Chuao, con 70% cacao de la Hacienda Chuao; la Choroní, con 70% cacao de la Hacienda La Sabaneta; y la Barlovento, con 65% cacao Carenero Superior.

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias