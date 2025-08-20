Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Cacao venezolano arrasó con 14 premios en los Chocolate Awards de América Latina y el Caribe 2025

La marca bean to bar margariteña Delirio Chocolate arrasó en la competencia 2025 de chocolateros artesanales y bean to bar…

Por María Briceño

Cacao venezolano arrasó con 14 premios en los Chocolate Awards de América Latina y el Caribe 2025
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La marca bean to bar margariteña Delirio Chocolate arrasó en la competencia 2025 de chocolateros artesanales y bean to bar de América Latina y el Caribe de los International Chocolate Awards.

Un total de catorce premios y reconocimientos especiales, en diferentes categorías, obtuvo esta casa chocolatera en su tercera participación en esta competencia regional.

Su chocolate blanco, su oscuro con inclusiones de naranja y su negro de origen se posicionan como los mejores de Latinoamérica y el Caribe.

Estos premios impulsaron a la marca Delirio a participar en 2023 en uno de los concursos de chocolate bean to bar más influyente del mundo, los International Chocolate Awards, donde sus tabletas de chocolate oscuro 65% Carenero, de chocolate con leche 54% cacao Carenero y de chocolate con leche infusionado con naranja 65% cacao fueron reconocidas con la medalla de bronce.

En 2024 vuelve a participar en la competencia internacional y se trae más premios, entre los que destacan Mejor chocolate con leche, País productor, Comercio directo con el cacaocultor, Puntuación más alta y Maestra chocolatera.

Este 2025 Delirio también triunfó en París con cuatro de sus barras de chocolate elaboradas con cacaos de orígenes.

Las cuatro tabletas de orígenes galardonas fueron la Ocumare 61, con 72% cacao de la Hacienda El Pilar; la Esencia de Chuao, con 70% cacao de la Hacienda Chuao; la Choroní, con 70% cacao de la Hacienda La Sabaneta; y la Barlovento, con 65% cacao Carenero Superior.

Lee también: Cacao y café venezolano brillan en Italia

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández

Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Tras ver la publicación que hizo NAD este martes 19 de agosto, la muchacha contactó a sus parientes más cercanos y les aseveró que no estaba secuestrada ni desaparecida y que estaba bien al igual que sus niños. Ella, simplemente, decidió irse de su hogar por problemas maritales con el padre de sus hijos.

Nacionales

Llega a Venezuela el vuelo 58 con 110 migrantes desde EEUU

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país en este 2025
Al Dia

AN aprobó por unanimidad el acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía

La diputada Tania Díaz propone crear un frente común por Venezuela para desmontar narrativas imperialistas
Internacionales

Arquidiócesis de Miami denunció la detención de un sacerdote venezolano al regresar a EEUU

El organismo religioso no dio más detalles sobre el arresto migratorio del sacerdote

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025