Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Calendario de feriados bancarios y días no laborables en el mes de septiembre

El calendario de feriados bancarios y días no laborables en septiembre para todo el país fue publicado por la Superintendencia…

Por María Briceño

Foto: referencial
El calendario de feriados bancarios y días no laborables en septiembre para todo el país fue publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), dicho cronograma establece con precisión qué fechas estarán destinadas al descanso y cuáles afectarán el funcionamiento de la red bancaria nacional.

La SUDEBAN, es la autoridad responsable de fijar y supervisar los días de asueto en el sistema financiero venezolano, su propósito es mantener el orden en las operaciones bancarias y garantizar que los usuarios conozcan con antelación qué días no habrá atención en agencias.

De acuerdo con la resolución oficial, en septiembre habrá un día bancario no laborable:

Lunes 15 de septiembre, con motivo de la festividad de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.

Ese día, las entidades bancarias no abrirán sus agencias físicas, aunque estarán disponibles los canales electrónicos como cajeros automáticos, aplicaciones y plataformas en línea.

En cuanto al calendario de feriados nacionales decretados por el Ejecutivo, se informó que en septiembre no habrá días de asueto de carácter nacional. Esto significa que las actividades laborales y educativas continuarán con normalidad, salvo en el caso del sector bancario en la fecha ya señalada.

Por ende, se recomienda a los clientes de la banca planificar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos en el calendario de feriados bancarios y días no laborables en septiembre para todo el país.

Lee también: Estos días de enero serán feriados bancarios

Noticia al Día/Información de Meridiano

