Canciller Gil a Murillo: se arrepentirá por la intromisión en nuestros asuntos internos

El canciller de la República, Yvan Gil, condenó las declaraciones de su homólogo colombiano sobre el reconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio.

Gil afirmó en sus redes sociales que el canciller Luis Murillo actuó de manera "pusilánime" al momento de abordar el conflicto electoral de Venezuela y aseguró que las declaraciones obedecen a una ataque con falsas narrativas y chantajes contra el país, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que Venezuela siempre ha estado apegada al respeto de la soberanía e independencia nacional mientras mantienen relaciones bilaterales con Colombia.

“Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente”, esgrimió el canciller venezolano en referencia a una publicación del colombiano en su cuenta de X en la que desconoce la institucionalidad venezolana y el resultado electoral emitido por el CNE el pasado 28 de julio, que dio como vencedor de las presidenciales a Nicolás Maduro .

Acotó que Venezuela “le responderá en su momento y se arrepentirá, de la constante intromisión en nuestros asuntos internos”.

Noticia al Día/ Últimas Noticias