Canciller Yván Gil desmiente cifras de la "ayuda humanitaria" reportadas por la ONU para Venezuela

Este miércoles el canciller de la República, Yván Gil, desmintió las cifras reportadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, relacionadas con la ayuda humanitaria gestionada para Venezuela.

“Algunos burócratas del sistema de Naciones Unidas pretenden lavarle la cara a los corruptos que saquearon los fondos destinados a los venezolanos. Nos venden cifras engañosas para encubrir el escándalo que está por estallar: la ayuda de la USAID y otras agencias nunca llegó realmente a quienes más lo necesitaban. Es la acción de la diplomacia mafiosa y estafadora”.

Asimismo destacó que sacan reportes inflados para fingir que hicieron algo. "Lo que hubo fue una operación de corrupción y sabotaje, disfrazada de “ayuda humanitaria”.

Estas declaraciones del canciller se dan luego de que este martes la ONU informara que 3,5 millones de ciudadanos en Venezuela recibieron ayuda humanitaria en 2024, lo que representa 68,6 por ciento de la meta fijada para el año pasado.

