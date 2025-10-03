Cancillería condena presencia de aviones de combate estadounidenses en espacio aéreo nacional

La cancillería venezolana condenó este jueves 2 de octubre la presencia de aviones de combate estadounidenses en espacio aéreo nacional.

Con esto, denunció la "incursión ilegal" de cazas estadounidenses en una zona aérea bajo su control y señaló que puso en peligro la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe.

Las autoridades venezolanas "rechazan enérgicamente la incursión ilegal de las aeronaves de combate a 75 kilómetros de nuestras costas", dijo la cancillería en un comunicado.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció más temprano que cazas estadounidenses se habían "atrevido a acercarse" a costas del país, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

#NoticiaW | Luego de las denuncias del ministro de Defensa venezolano sobre la supuesta incursión de aviones de combate estadounidenses, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que califica de “provocación” el hecho y asegura que “puso en riesgo la seguridad… pic.twitter.com/iCzu1eFtui — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 2, 2025

