Cancillería condena presencia de aviones de combate estadounidenses en espacio aéreo nacional

La cancillería venezolana condenó este jueves 2 de octubre la presencia de aviones de combate estadounidenses en espacio aéreo nacional.
Con esto, denunció la "incursión ilegal" de cazas estadounidenses en una zona aérea bajo su control y señaló que puso en peligro la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe.
Las autoridades venezolanas "rechazan enérgicamente la incursión ilegal de las aeronaves de combate a 75 kilómetros de nuestras costas", dijo la cancillería en un comunicado.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció más temprano que cazas estadounidenses se habían "atrevido a acercarse" a costas del país, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.
