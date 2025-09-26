Cantv instalará WIFI gratis en más de 100.000 teléfonos en espacios públicos del país

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció el lanzamiento de Zona Ultra, un proyecto que busca ampliar la cobertura de internet en todo el país y facilitar el acceso gratuito a WiFi en espacios públicos.

El presidente de la empresa, Iván Hernández Dala, informó que el plan piloto arrancará en la Plaza Bolívar de Caracas, donde los ciudadanos podrán conectarse sin costo alguno, con el fin de reducir la brecha digital y promover la inclusión tecnológica en comunidades urbanas y rurales

Igualmente, además del WiFi gratis, Cantv impulsa su servicio Aba Ultra 100 % fibra, diseñado para ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia.

Este plan incluye telefonía IP y la plataforma de streaming Aba TV GO, con el objetivo de llevar entretenimiento y comunicación digital incluso a zonas costeras y montañosas mediante fibra óptica e internet fijo.

Noticia al Día