Miércoles 17 de septiembre de 2025
Nacionales

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturaron a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales

Por Pasante1

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cuerpo de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Quíbor, capturó a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales de la parroquia Juan Bautista Rodríguez en el estado Lara.

Los arrestados por el ( CICPC) son, Alfredo José Rodríguez Dorantes, (26)  y Jhoyner Anthoni Linarez Silva, (19), la operación se llevó a cabo en el sector El Calvario, en la carrera 12 con avenida 04, tras un seguimiento exhaustivo iniciado con las denuncias de múltiples robos en la zona.

Según las investigaciones del (CICPC), los delincuentes ingresaban a los locales durante la noche para sustraer objetos de valor y posteriormente los comercializaban con el fin de obtener ganancias económicas, afectando a las víctimas locales. Durante la detención se recuperó una balanza electrónica y diversos objetos robados que habían sido subastados en el mercado informal.

El análisis de los antecedentes policiales reveló que Rodríguez tenía dos registros por hurto y porte de armas, además de detención u ocultamiento de arma; mientras que Linarez presentaba siete registros que incluyeron hurto agravado, hurto genérico, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, violencia física y tráfico ilícito de metales preciosos y materiales estratégicos.

Tanto los detenidos como las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 29° del Ministerio Público del Estado Lara para continuar con el proceso legal correspondiente.

Noticia al Dia/ Kelly Nava/ Con información de Douglas Rico

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Comenzó la fiesta de Petróleo, Industria y Comercio tras el inicio de la sexta edición de la Exposición Internacional

Comenzó la fiesta de Petróleo, Industria y Comercio tras el inicio de la sexta edición de la Exposición Internacional

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Poncho Zuleta, el pulmón de oro del vallenato cumple 76 años de vida

Mañana 18 de septiembre se conmemora el cumpleaños número 76 de Poncho Zuleta, uno de los compositores y cantantes más emblemáticos de la música vallenata colombiana. Nacido en 1949.

Sucesos

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Un joven de 25 años fue víctima de una brutal golpiza, en la carrera 7, San Juan de Colón, en…
Al Dia

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Informó que Levy Enrique López era el operador de más de 3.600 kilos de cocaína incautados

Sucesos

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Funcionarios de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza detuvieron a Jesús Antonio Maldonado Rivas, de 36 años, en la parroquia y municipio Monte Carmelo, estado Trujillo, acusado de agredir a su esposa y a su hija.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025