Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

El cuerpo de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Quíbor, capturó a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales de la parroquia Juan Bautista Rodríguez en el estado Lara.

Los arrestados por el ( CICPC) son, Alfredo José Rodríguez Dorantes, (26) y Jhoyner Anthoni Linarez Silva, (19), la operación se llevó a cabo en el sector El Calvario, en la carrera 12 con avenida 04, tras un seguimiento exhaustivo iniciado con las denuncias de múltiples robos en la zona.

Según las investigaciones del (CICPC), los delincuentes ingresaban a los locales durante la noche para sustraer objetos de valor y posteriormente los comercializaban con el fin de obtener ganancias económicas, afectando a las víctimas locales. Durante la detención se recuperó una balanza electrónica y diversos objetos robados que habían sido subastados en el mercado informal.

El análisis de los antecedentes policiales reveló que Rodríguez tenía dos registros por hurto y porte de armas, además de detención u ocultamiento de arma; mientras que Linarez presentaba siete registros que incluyeron hurto agravado, hurto genérico, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, violencia física y tráfico ilícito de metales preciosos y materiales estratégicos.

Tanto los detenidos como las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 29° del Ministerio Público del Estado Lara para continuar con el proceso legal correspondiente.

Noticia al Dia/ Kelly Nava/ Con información de Douglas Rico