Carabobo reactivará planta de cauchos con inversión internacional

Una alianza entre inversionistas internacionales y entes públicos venezolanos permitirá recuperar y modernizar la planta nacional de cauchos ubicada en el estado Carabobo. El proyecto contempla una inversión inicial superior a los 30 millones de dólares, destinada a renovar la tecnología industrial, rehabilitar las líneas de producción y capacitar al personal técnico.

La iniciativa, coordinada por los ministerios de Industrias y del Trabajo junto al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), tiene como meta triplicar la producción de neumáticos en el primer año de ejecución. El plan se desarrollará en conjunto con los trabajadores y sus sindicatos, con el propósito de garantizar una reactivación participativa.

Además de aumentar la producción, se busca sustituir importaciones y abastecer completamente la demanda interna con productos fabricados en el país. Según los promotores del proyecto, esta estrategia podría generar empleos, fortalecer la industria automotriz y reducir el gasto en divisas.

La recuperación de la planta forma parte de un modelo económico orientado a impulsar la producción nacional y fomentar el encadenamiento productivo.

Noticia al Día / RT