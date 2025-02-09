Cavecol propone agilizar trámites aduanales para impulsar el comercio entre Venezuela y Colombia en 2025

El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, propuso este domingo 9 de febrero reducir los tiempos de espera en los trámites aduanales como medida para mejorar la logística comercial entre Venezuela y Colombia en 2025.

En declaraciones a Unión Radio, Russián destacó la necesidad de que ambos gobiernos trabajen en la normalización del transporte de carga y de particulares para el sector privado. Entre las propuestas específicas, mencionó la instalación de una balanza de importación y exportación en el puente Atanasio Girardot, así como la creación de una taquilla única en el mismo lugar.

El presidente de Cavecol expresó su esperanza de que el próximo año se amplíe la oferta exportable de productos venezolanos hacia Colombia, lo que impulsaría el intercambio comercial entre ambos países.

Noticia al Día / Unión Radio