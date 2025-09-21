Cerrarán parcialmente la Troncal 5 en Táchira desde el 22-Sep por trabajos en la vía

El Ministerio de Transporte informó que a partir del día lunes 22 hasta el jueves 25 de septiembre se cerrará parcialmente la Troncal 5 en el estado Táchira por trabajos en la vía.

La información, difundida en redes sociales, refiere que el cierre de la Troncal 5 en el tramo del sector Los Peluches en el muncipio San Cristóbal, estarán las cuadrillas laborando para la recuperación de la vía que se vio afectado por las lluvias.

Estos trabajos se llevarán a cabo entre las 11:00 pm a las 5:00 am; donde se permitirá el paso controlado de personas y motocicletas. Por ello, recomiendan a los conductores tomar las previsiones y evitar inconvenientes.

Noticia al Día/Información de Unión Radio