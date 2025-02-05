Chevron está en contacto con la administración Trump sobre Venezuela

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en una entrevista en Bloomberg dijo que Chevron intenta ayudar a los funcionarios en Washington a comprender las posibles repercusiones del retiro de Chevron de Venezuela, incluido el impacto en las refinerías estadounidenses que dependen del crudo pesado que allí se produce.

Durante su intervención, Wirth, aseveró que "estamos en contacto con la administración actual".

Chevron es el único gran productor de petróleo que cuenta con una exención del gobierno estadounidense para operar en Venezuela a pesar de las sanciones contra el presidente Nicolás Maduro.

La empresa produce alrededor del 20 por ciento del petróleo de Venezuela y ayudó a aumentar las exportaciones a un máximo de cinco años en 2024, acercándose al objetivo del Ejecutivo venezolano de un millón de barriles diarios.

Lee también: Producción de Chevron en Venezuela podría crecer 50 % este año: CEO

Noticia al Día/Información de Blooberg