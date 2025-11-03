Cicpc Zulia conmemoró XXIV aniversario con ofrenda floral y misa en la Basílica de la Chinita

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) celebró su vigésimo cuarto aniversario, honrando la labor de quienes han dedicado su vida a la justicia y la paz en Venezuela.

La jornada comenzó en la sede de la Delegación Estadal Zulia con la Ceremonia de Honores a los Símbolos Patrios y la Ofrenda Floral ante el Muro de los Héroes y Heroínas, un homenaje a los funcionarios fallecidos en cumplimiento de su deber, resaltando su valor y entrega.

Posteriormente, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se celebró la Misa de Acción de Gracias, presidida por el presbítero Dr. Carlos Quiva, capellán de la REDIP Occidental. Durante la ceremonia se elevaron oraciones por todos los hombres y mujeres del Cicpc, renovando la fe y los valores que sostienen su labor diaria.

Los actos contaron con la presencia de autoridades como el director de la REDIP Occidental, Alexis Herrera; el adjunto a la REDIP Occidental, Jorge Luis Molina; el director de la Delegación Estadal Zulia, Ángel Blanco; la directora de la REDCRIM Occidental, Elizabeth Sánchez; y el inspector delegado de la REDIP Occidental, Ronald Pérez. También participaron los jefes de las delegaciones municipales de Maracaibo, San Francisco y Villa del Rosario, junto con su personal y distinguidos invitados.

Durante las ceremonias se reafirmó el compromiso del Cicpc con la verdad, la justicia, la ética y la vocación de servicio, pilares que han guiado su labor durante 24 años al servicio del pueblo venezolano.