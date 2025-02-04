CNE adjudicado el 60 % de los proyectos votados en Consulta Popular Nacional 2025

Durante la edición “Maduro Live De Repente" el presidente de la república, informó que el 60 por cierto, de los proyectos votados en la Consulta Popular de este domingo 2 de febrero, ya fuero adjudicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo indicó que este año ha sido una gran labor de participación, al tiempo que felicitó a los rectores principales y suplentes del Poder Electoral.

“Ejerciendo las funciones de los sueños del Libro Azul”, recalcó el Mandatario en alusión al emblemático texto del fallecido presidente, Hugo Chávez, en el que se delinean las acciones como parte del binomio perfecto pueblo y gobierno.

En esa línea, el Dignatario nacional precisó que tras la jornada de este domingo, son 3.205 circuitos comunales, y la misma cantidad de proyectos, a saber, en las áreas: del agua; le sigue, Educación, Mejoras del Hábitat, Electricidad, Vialidad, Salud, Deporte, Producción Primaria, Ambiente, Transporte Público, Cultura, Gas Comunal, Servicios Conexos, Estabilización de Taludes, Telecomunicaciones, Transformación Industria, Seguridad Ciudadana y Turismo.

Noticia al Día con información de El Universal