CNE destaca que el proceso electoral será muy rápido

El Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que todo está listo para las elecciones a la Asamblea Nacional y Regionales 2025 del domingo 25 de mayo, luego de comprobar que las infraestructuras tecnológica y logística se encuentran completamente operativas para garantizar un proceso eficiente y seguro.

Resalta el CNE que la herradura electoral del sistema que organiza el flujo en los centros de votación está “diseñada para agilizar el acto del sufragio y evitar aglomeraciones”.

Autoridades aseguraron que para estas elecciones se ha optimizado cada etapa para reducir el tiempo en el cual los electores permanecen en la mesa electoral.

Cuatro estaciones

La herradura electoral esta conformada por 4 estaciones, a saber: identificación del elector, estación votación, depósito del comprobante de voto en la caja de resguardo y, finalmente, la estación cuaderno de votación.

De esta forma se cumplirá con un proceso fácil y rápido, tal y como se verificó el pasado 10 de mayo con el simulacro electoral donde el tiempo estimado estuvo por debajo del promedio de 50 segundos por elector.

CNE agregó que el universo electoral está conformado por 21.485.669 electores para un total de 569 cargos.

