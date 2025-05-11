CNE está listo para elecciones del 25 de mayo tras un "simulacro electoral satisfactorio"

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, aseguró que se garantizó la "estabilidad de la plataforma electoral" en medio del simulacro realizado este sábado, previo a los comicios del 25 de mayo.

Asimismo, detalló que el 2 por ciento, de los dispositivos de autenticación y memorias removibles de las máquinas de votación "requirieron reemplazo", lo que representa una mejora significativa frente al 4 % registrado durante el ejercicio similar del 2024.

"El CNE informa que ha concluido el simulacro hemos garantizado una estabilidad a la plataforma electoral, gracias al esfuerzo de los funcionarios en toda la preparación previa al ejercicio democrático son resultados muy importantes, porque a pesar de que este viernes teníamos unos estados con fuertes lluvias, el material electoral llegó en el tiempo establecido y se instalaron el 100 % de las mesas. El día de hoy, durante la apertura de las mesas electorales, a las ocho y media de la mañana, ya estábamos el 100 % de las mesas activas", dijo.

Quintero señaló que a pesar de lo 22 registros de fallas logísticas en algunos centros de votación, el equipo técnico pudo resolver prontamente el inconveniente para garantizar el proceso.

"Las juntas regionales electorales están aptas, capacitadas y familiarizadas con el sistema de totalización para hacer el proceso de adjudicación", agregó.

Noticia al Día/Información de Unión Radio