CNE informó que el cronograma electoral registra un 45% de avance de cara a los comicios del 27-Jul

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, informó que el cronograma del proceso electoral avanza, con un porcentaje de ejecución de 45,6% del total de actividades programadas. Sin embargo, el procedimiento de postulaciones para los comicios del próximo 27 de julio culmina este martes.

Peréz explicó que la prórroga de esta etapa del cronograma se dio "en el ánimo de favorecer el pluralismo político con la participación activa de las organizaciones con fines políticos nacionales, regionales, así como las organizaciones indígenas".

En ese sentido, para estos comicios las elecciones municipales se elegirán autoridades de las 335 alcaldías del país así como 2.471 concejales.

Según el cronograma electoral, luego de culminada la fase de postulaciones el CNE convocará el acto formal de escogencia de posición en boleta, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Además, se espera para esta semana la auditoría al software de las máquinas de votación para las elecciones.

Por otra parte, el rector principal detalló que el 11 de junio se realizó la auditoría al registro electoral, con la participación de los técnicos de las organizaciones con fines políticos.

"El 11 de junio se realizó la auditoría al registro electoral, con la participación de los técnicos de las organizaciones con fines políticos, así como especialistas electorales, quienes mediante el análisis de los movimientos aplicados a los cortes del registro electoral auditados y la matriz de origen-destino de esos movimientos, pudieron verificar la integridad de los datos que lo conforman, lo que fortalece la confianza y la transparencia en el proceso", manifestó.

El padrón electoral para las elecciones municipales asciende a 21.524.126 electoras y electores, de los cuales 21.296.845 son venezolanos en el territorio nacional y 227.281 extranjeros.

Estas elecciones del próximo 27 de julio están habilitados para sufragar los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad con más de diez años de residencia en el país, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Constitución nacional.

Lee también: CNE publica cronograma oficial para las elecciones municipales

Noticia al Día/Información de Globovisión