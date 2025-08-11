Lunes 11 de agosto de 2025
Nacionales

CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro

Este lunes 11 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), emitió un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones por…

Por María Briceño

CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 11 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), emitió un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones por la fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, en contra del presidente Nicolás Maduro.

El documento firmado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y el secretario general del ente comicial, Antonio José Meneses, califica como “insolentes”, el pronunciamiento realizado el pasado jueves por Bondi.

“Ante la nueva amenaza del imperio estadounidense, todos los venezolanos tenemos el deber de honrar y defender a la patria, valores, sus símbolos, a sus autoridades legítimamente electas, así como el presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros”, refiere el texto oficial.

De esta manera, el Poder Electoral se suma a los distintos pronunciamientos que han formulado movimientos sociales, gobiernos, líderes políticos y organizaciones para rechazar la nueva arremetida de EEUU contra Venezuela.

Lee también: Unos rechazan las primarias y otros quieren candidato único sin el CNE como árbitro: Venezolanos en el exilio

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro

CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Venezuela entrega documento y defiende derecho sobre la Guayana Esequiba en la CIJ

Venezuela entrega documento y defiende derecho sobre la Guayana Esequiba en la CIJ

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Mats Hummels cierra su carrera como futbolista con homenaje de Borussia Dortmund

Mats Hummels cierra su carrera como futbolista con homenaje de Borussia Dortmund

Asociación Zuliana de Taekwondo eligió su nueva directiva para el periodo 2025-2029

Asociación Zuliana de Taekwondo eligió su nueva directiva para el periodo 2025-2029

Ídolo de generaciones: Se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati

Ídolo de generaciones: Se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati

"Tienen que mudarse inmediatamente": Trump amenaza con expulsar a las personas sin hogar de Washington DC

Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

Jhonattan Vegas sella su clasificación al BMW Championship

Jhonattan Vegas sella su clasificación al BMW Championship

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Noticias Relacionadas

Sucesos

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

De acuerdo a lo reseñado por diario "Yaracuy al día" el hecho ocurrió la mañana de este domingo 10 de agosto, cuando María Gabriela Carrillo Oropeza de 19 años de edad y Gabriela Miyanu Pavón Castillo (23), viajan junto a sus parejas en un vehículo Daewoo Tico, color verde, conducido por uno de ellos. 
Nacionales

MP activa campaña nacional “Conduce por la Vida” orientada a disminuir accidentes viales

Las jornadas se desarrollan en avenidas y calles con elevado flujo de vehículos
Nacionales

Estos son los estados donde se puede digitalizar documentos en el Saren

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) informó los pasos para digitalizar los documentos. A través de su cuenta…
Nacionales

Inameh prevé cielo parcialmente nublado y lluvias dispersas para este lunes 11-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó mediante redes sociales su acostumbrado boletín durante la mañana de este…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025