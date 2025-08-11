CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro

Este lunes 11 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), emitió un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones por la fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, en contra del presidente Nicolás Maduro.

El documento firmado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y el secretario general del ente comicial, Antonio José Meneses, califica como “insolentes”, el pronunciamiento realizado el pasado jueves por Bondi.

“Ante la nueva amenaza del imperio estadounidense, todos los venezolanos tenemos el deber de honrar y defender a la patria, valores, sus símbolos, a sus autoridades legítimamente electas, así como el presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros”, refiere el texto oficial.

De esta manera, el Poder Electoral se suma a los distintos pronunciamientos que han formulado movimientos sociales, gobiernos, líderes políticos y organizaciones para rechazar la nueva arremetida de EEUU contra Venezuela.

Lee también: Unos rechazan las primarias y otros quieren candidato único sin el CNE como árbitro: Venezolanos en el exilio

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias