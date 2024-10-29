Colegios médicos son los únicos autorizados para emitir certificado vial para conducir

Un alerta a los conductores de vehículos automotores informando que los colegios médicos son los únicos autorizados para emitir el certificado médico vial, hizo el Consejo Nacional de Medicina Vial (CNMV).

La información fue dada a conocer por el CNMV a través de un comunicado en el que insta a las autoridades policiales, Tránsito Terrestre y Ministerio Público aplicar las sanciones penales ante la proliferación de sitios irregulares que otorgan certificados viales ilegales.

Rafael Ortega, director nacional del CNMV, explicó que la Ley de Transporte Terrestre y por resolución ministerial establecen que son los colegios médicos regionales los únicos facultados para emitir el certificado vial.

“Actualmente, son expedidos en formato color azul con validez en todo el territorio nacional y para su otorgamiento se requiere de una evaluación médica”.

Aclaró que solamente el Colegio Médico de Caracas lo emite de color amarillo.

El director nacional del Consejo de Medicina Vial aclaró que el incumplimiento de los requisitos por parte de los galenos acarrea sanciones disciplinarias y penales para quienes ejercen ilegalmente la medicina.

Ortega alertó a los conductores evitar ser sancionados por las autoridades policiales al presentar un documento falsificado.

Noticia al Día/Información de El Impulso