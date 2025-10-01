Colombia y Venezuela trabajan para habilitar el transporte de carga por el puente "Tienditas"

El secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Colombia, Iger López, informó que se encuentran conversando con las autoridades de Venezuela para adelantar todo lo necesario para habilitar el transporte de carga por el puente internacional Atanasio Girardot, conocido por los habitantes de frontera como "Tienditas".

López resaltó que este es el paso más robusto, en materia de infraestructura, que tiene esta frontera entre ambos países, a y se debe aprovechar al máximo.

"Estamos buscando que se extienda la franja horaria del paso por los puentes internacionales y estamos logrando que se establezcan los medios aduaneros, para que desde el puente Atanasio Girardot puedan orientarse todo el transporte de carga", indicó el funcionario.

Asimismo, lamentó que "hoy hay condiciones que nos limitan para que se pueda dar ese transporte de carga, tanto en territorio colombiano como en el venezolano".

Vale recordar que este puente se inauguró el 1 de enero del año 2023.

Noticia al Día/Información de Caracol