¿Cómo registrar tu empresa o emprendimiento en el Saren?

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ha dado un paso significativo hacia la modernización del registro mercantil al ofrecer un procedimiento completamente en línea.

Saren ha compartido una serie de instrucciones que permiten a los emprendedores registrar sus negocios sin necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas del organismo.

Pasos que debes cumplir para registrar tu empresa

En principio, el usuario debe visitar la página web oficial del Saren en www.saren.gob.ve. Una vez dentro de la página, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Navegación: Busque la sección dedicada a aplicaciones y seleccione “Trámites en Línea”.

Creación de Usuario: Regístrese creando un usuario personal.

Inicio de Sesión: Ingrese al sistema con sus credenciales.

Reservar Nombre: Reserve el nombre comercial que desea utilizar para su empresa.

Datos Jurídicos: Complete la información correspondiente a la persona jurídica.

Registro de Accionistas: Ingrese los datos de los accionistas, incluyendo sus cédulas y el porcentaje de acciones que poseen.

Información Legal: Proporcione los datos del abogado que validará el documento constitutivo.

Documentación Digital: Cargue todos los documentos requeridos en formato digital.

Planilla Bancaria: El sistema generará una Planilla Única Bancaria que deberá ser utilizada para formalizar el registro.

Finalización del Proceso: Complete el registro en línea y asegúrese de acudir a firmar en la fecha estipulada.

Noticia al Día / Saren