Cómo tramitar los datos filiatorios por la página web del Saime

Este jueves, 2 de octubre el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), aclaró a sus usuarios las dudas con respecto a la actualización y datos filiatorios a través de su página web.

El organismo indicó los trámites disponibles para solicitar en su página web son los siguientes:

Renovación de cédula

Pasaporte

Cedulación por primera vez

Actualización de Datos Civiles

Datos Filiatorios

Certificación de datos para ciudadanos venezolanos

Certificación de pasaporte para ciudadanos venezolanos

Certificación de Datos para menores de edad venezolanos cedulados o no cedulados

Certificación de Datos para ciudadanos extranjeros

Certificación de pasaporte para ciudadanos extranjeros

Constancia de ingreso y permanencia

¿Cómo solicitar los datos filiatorios en la web del Saime?

El Saime indicó que para solicitar los datos filiatorios debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal web www.saime.gob.ve

En la parte inferior izquierda seleccionar la opción ‘Ir a la web de Datos Filiatorios del Saime

Hacer clic en la opción de "Nueva Solicitud"

En las categorías, seleccionar "Familiar directo".

Ingresar el número de cédula del familiar

Hacer clic en "Validar cédula"

Ingrese los documentos solicitados por el sistema

Realice el pago correspondiente al trámite

Confirmar la solicitud realizada

Descargar el comprobante de la solicitud desde la página web

