Cómo tramitar los datos filiatorios por la página web del Saime

Este jueves, 2 de octubre el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), aclaró a sus usuarios las dudas con respecto a la actualización y datos filiatorios a través de su página web.
El organismo indicó los trámites disponibles para solicitar en su página web son los siguientes:
Renovación de cédula
Pasaporte
Cedulación por primera vez
Actualización de Datos Civiles
Datos Filiatorios
Certificación de datos para ciudadanos venezolanos
Certificación de pasaporte para ciudadanos venezolanos
Certificación de Datos para menores de edad venezolanos cedulados o no cedulados
Certificación de Datos para ciudadanos extranjeros
Certificación de pasaporte para ciudadanos extranjeros
Constancia de ingreso y permanencia
¿Cómo solicitar los datos filiatorios en la web del Saime?
El Saime indicó que para solicitar los datos filiatorios debe seguir los siguientes pasos:
Ingresar al portal web www.saime.gob.ve
En la parte inferior izquierda seleccionar la opción ‘Ir a la web de Datos Filiatorios del Saime
Hacer clic en la opción de "Nueva Solicitud"
En las categorías, seleccionar "Familiar directo".
Ingresar el número de cédula del familiar
Hacer clic en "Validar cédula"
Ingrese los documentos solicitados por el sistema
Realice el pago correspondiente al trámite
Confirmar la solicitud realizada
Descargar el comprobante de la solicitud desde la página web
