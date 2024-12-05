Complejo Gasífero Muscar ha recuperado sus operaciones en un 80%: AN

El Complejo Gasífero Muscar ubicado en el estado Monagas, se ha recuperado en un 80%, por lo que las autoridades gubernamentales estiman que pueda estar operativo al 100% para mediados de diciembre, así lo informó la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.

El diputado Ángel Rodríguez, informó a través de su red social Instagram que “el atentado terrorista contra Muscar que es una instalación estratégica para la distribución de gas en el país ha dejado graves repercusiones para el pueblo venezolano, pero que afortunadamente se ha superado gracias a la actuación de los trabajadores”.

Durante la reunión de comisión celebrada este jueves 5 de diciembre, el parlamentario resaltó el “compromiso de los trabajadores de la industria petrolera, quienes con valentía y compromiso han logrado restablecer la operatividad en el Complejo Gasífero”.

Instó a la población y a los trabajadores petroleros a mantenerse vigilantes en la seguridad de estas áreas que son tan neurálgicas y estratégicas para la industria petrolera y para el país, al tiempo que analizaron otras materias relacionadas con el desarrollo de las tecnologías eléctricas para el uso vehicular, así como el desarrollo del hidrógeno.

Noticia al Día/RRSS