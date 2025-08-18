Con este bono por Patria arranca el lunes 18-Ago

La mañana de este lunes, 18 de agosto anunciaron el inicio del pago de la bonificación del Movimiento Social Somos Venezuela, correspondiente al presente mes, asignado por el Gobierno nacional a través d la Plataforma Patria.

El monto correspondiente de la ayuda económica es de 708,80 bolívares o 5,17 dólares al cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

En el transcurso del día de este lunes se espera la asignación de otros bonos, incluido el Ingreso contra la Guerra Económica para el personal jubilado.

