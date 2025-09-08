Con ordenación sacerdotal, inician festejos por la canonización de José Gregorio Hernández

Tres nuevos sacerdotes se unieron a la Diócesis de Trujillo durante una alegre y emotiva ceremonia que dio inicio a las celebraciones por la canonización del beato José Gregorio Hernández.

La ordenación sacerdotal tuvo lugar en la plazoleta del Santuario Diocesano Niño Jesús de Isnotú, estado Trujillo. La ceremonia fue presidida por el Obispo de Trujillo, Monseñor José Trinidad Fernández, y contó con una numerosa presencia de fieles, religiosos, seminaristas y autoridades locales, quienes se congregaron para apoyar a los nuevos presbíteros en esta importante etapa de su servicio pastoral.

Tres diáconos recibieron el Ministerio de Orden Sacerdotal a través de la imposición de manos y la oración consecratoria. Los nuevos sacerdotes son Jeferson Elles (parroquia San Juan Bautista de Pampanito), Jesús Márquez (parroquia San Juan Bautista de la Mesa de Esnujaque) y Gabriel Fajardo (parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Buena Vista).

Durante su discurso, Monseñor Fernández enfatizó la importancia de que los sacerdotes "caminen de la mano" junto al pueblo de Dios, dedicándose de forma permanente al servicio de los más necesitados. Además, destacó que el amor es una fuerza espiritual que facilita el encuentro con Dios a lo largo de la vida.

Antes de concluir la celebración, el neo presbítero Jeferson Elles, en nombre de sus hermanos ordenados, ofreció palabras de gratitud al Obispo Diocesano a sus familias, al Seminario de Trujillo y a quienes les apoyaron en el caminar vocacional hasta este día de su Ordenación Sacerdotal.

Con esta ceremonia iniciaron los actos previos a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

