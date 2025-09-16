Martes 16 de septiembre de 2025
Al Dia

Conatel advierte sanciones por el uso de apps no certificadas

Conatel exhortó a la población a abstenerse de descargar y utilizar aplicaciones de fuentes no oficiales o de dudosa procedencia.

Por María Briceño

Conatel advierte sanciones por el uso de apps no certificadas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la segunda reunión de alto nivel para la lucha contra la Piratería Digital, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Jorge Eliezer Márquez Monsalve, hizo un llamado a la acción conjunta para combatir este flagelo que calificó como "un problema de Estado".

Ante autoridades judiciales, policiales, operadores de telecomunicaciones e invitados internacionales, se presentaron los resultados del trabajo coordinado en esta materia:

Más de 300 sitios web maliciosos han sido bloqueados.

Se ha fortalecido la coordinación con fiscales y el poder judicial, resultando en la aplicación rigurosa de la ley.

Un caso notable que llevó a la detención de un individuo involucrado en actividades ilegales de piratería.

Más tarde, el organismo emitió un comunicado donde dio como ejemplos aplicaciones como Magis TV y Fluho TV y citó las leyes de la nación que sustentas el llamado de alerta.

Entre los instrumentos legales mencionados por Conatel figuran la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en su artículo 12, numeral 2, consagra el derecho de los usuarios a la privacidad e inviolbilidad de sus telecomunicaciones y la Ley Orgnánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que estable en su artículo 65 el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar de los menores de edad.

También se refirió el organismo a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que en sus artículos 20, 21 y 22 tipifica como delito el aproderamiento y uso indebido de datos personales sin consentimiento, ya que atenta contra la privacidad de las personas y de las telecomunicaciones.

Advirtió Conatel que estas aplicaciones representan una amenaza latente para la seguridad digital de los ciudadanos y existe una alta probabilidad de que, al ser descargadas, instalen de forma simultánea software malicioso.

Específicamente se refirió a la activación de cámaras y micrófonos, galerías de fotos y archivos personales, claves bancarias e información financiera, así como datos personales delos integrantes de la familia.

En ese sentido, Conatel exhortó a la población a abstenerse de descargar y utilizar aplicaciones de fuentes no oficiales o de dudosa procedencia.

Lee también: TSJ impone a Tiktok pagar a Conatel una multa de $10 millones por no frenar los "retos virales": Exigen que abran sede en Venezuela

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

En el país hay 400 mil docentes activos en la nómina del ME: Héctor Rodríguez

En el país hay 400 mil docentes activos en la nómina del ME: Héctor Rodríguez

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

The Who anuncio su retiro de los escenarios

The Who anuncio su retiro de los escenarios

Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón

Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón

Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

Hallaron a hombre muerto en el kilómetro 25

Hallaron a hombre muerto en el kilómetro 25

Clubes recibirán compensación récord de FIFA por cesión de jugadores a la Copa Mundial 2026

Clubes recibirán compensación récord de FIFA por cesión de jugadores a la Copa Mundial 2026

La Fórmula 1 confirma seis carreras Sprint para la temporada 2026

La Fórmula 1 confirma seis carreras Sprint para la temporada 2026

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Noticias Relacionadas

Política

Enviado de Trump Richard Grenell defiende un acuerdo con Maduro para evitar una guerra

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear

Nacionales

Venezuela instala Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ante amenazas de EEUU

Este plan se enmarca en la 3ª Gran Transformación del Plan de la Patria de las 7T, con el objetivo de resguardar la unidad territorial y rechazar cualquier intento de desestabilización
Internacionales

Expresidente Jair Bolsonaro es hospitalizado tras presentar una nueva crisis de salud

Algunos de sus padecimientos se remontan al ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018
Nacionales

Gobierno denuncia nuevo ataque al sistema eléctrico del país

Corpoelec aseguró que fueron activados los mecanismos de protección y respuesta

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025