Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Conatel revoca licencia a SuperCable por violación a los derechos de los usuarios

"Se establece un periodo de transición de 60 días, contados a partir de la fecha de esta notificación, para que las usuarias y usuarios afectados puedan migrar a un nuevo proveedor autorizado", señaló la institución en un comunicado publicado en Instagram

Por Andrea Guerrero

Conatel revoca licencia a SuperCable por violación a los derechos de los usuarios
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela anunció este viernes la revocación de los títulos administrativos de la cableoperadora venezolana SuperCable ALK Internacional S.A que le autorizaban a operar en la nación por -dijo- violar los derechos de los usuarios.

"Se establece un periodo de transición de 60 días, contados a partir de la fecha de esta notificación, para que las usuarias y usuarios afectados puedan migrar a un nuevo proveedor autorizado", señaló la institución en un comunicado publicado en Instagram.

Conatel indicó que durante este plazo, SuperCable mantendrá sus operaciones "únicamente para garantizar el derecho a la información y la comunicación de sus abonados".

En su página web, el organismo detalló que esta decisión se produjo luego de un proceso administrativo, en el cual "se verificaron irregularidades graves en el funcionamiento de SuperCable ALK Internacional S.A.".

"De acuerdo con el mencionado proceso administrativo, se determinó que SuperCable ALK Internacional S.A dejó de prestar sus servicios de telecomunicaciones, sin notificar previamente al ente regulador o sus usuarios", explicó.

Conatel aseguró que, en cumplimiento de la legislación venezolana, "se respetó el derecho a la defensa de la empresa, incluyendo la presentación de descargos y recursos legales".

"No obstante, las pruebas recabadas demostraron un patrón sistemático de incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que motivó la sanción definitiva", apostilló.

En mayo de 2020, la empresa estadounidense AT&T anunció el cierre de las operaciones de la señal de televisión por suscripción Directv en Venezuela en vista de que le resultaba "imposible cumplir con los requisitos legales de los dos países".

En un comunicado, la compañía explicó entonces que las sanciones impuestas en ese momento por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela prohibían la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, los cuales se requieren bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en el país caribeño.

Tras el corte de la señal, la Fiscalía venezolana ordenó la detención de tres directivos de Directv Venezuela, que fueron liberados en agosto de ese año, cuando se restituyó la señal de Directv, a través de la empresa Scale Capital.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Conatel Vzla (@conatelvzla)

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Noticias Relacionadas

Internacionales

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

La gente se apiñó en los supermercados, dejando poco en los estantes, mientras se producían compras de pánico y los residentes se abastecían de productos básicos por temor a que las tiendas pudieran cerrar durante dos días.
Internacionales

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó decir un día antes si había recibido la misiva de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela»
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 23 de septiembre de…
Economía

Jefe de Estado aseguró que el 85% de los pagos en supermercados se hacen en bolívares

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro destacó el creciente empoderamiento del bolívar en las transacciones comerciales de todos los sectores…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025