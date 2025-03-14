Conatel revoca licencia a SuperCable por violación a los derechos de los usuarios

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela anunció este viernes la revocación de los títulos administrativos de la cableoperadora venezolana SuperCable ALK Internacional S.A que le autorizaban a operar en la nación por -dijo- violar los derechos de los usuarios.

"Se establece un periodo de transición de 60 días, contados a partir de la fecha de esta notificación, para que las usuarias y usuarios afectados puedan migrar a un nuevo proveedor autorizado", señaló la institución en un comunicado publicado en Instagram.

Conatel indicó que durante este plazo, SuperCable mantendrá sus operaciones "únicamente para garantizar el derecho a la información y la comunicación de sus abonados".

En su página web, el organismo detalló que esta decisión se produjo luego de un proceso administrativo, en el cual "se verificaron irregularidades graves en el funcionamiento de SuperCable ALK Internacional S.A.".

"De acuerdo con el mencionado proceso administrativo, se determinó que SuperCable ALK Internacional S.A dejó de prestar sus servicios de telecomunicaciones, sin notificar previamente al ente regulador o sus usuarios", explicó.

Conatel aseguró que, en cumplimiento de la legislación venezolana, "se respetó el derecho a la defensa de la empresa, incluyendo la presentación de descargos y recursos legales".

"No obstante, las pruebas recabadas demostraron un patrón sistemático de incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que motivó la sanción definitiva", apostilló.

En mayo de 2020, la empresa estadounidense AT&T anunció el cierre de las operaciones de la señal de televisión por suscripción Directv en Venezuela en vista de que le resultaba "imposible cumplir con los requisitos legales de los dos países".

En un comunicado, la compañía explicó entonces que las sanciones impuestas en ese momento por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela prohibían la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, los cuales se requieren bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en el país caribeño.

Tras el corte de la señal, la Fiscalía venezolana ordenó la detención de tres directivos de Directv Venezuela, que fueron liberados en agosto de ese año, cuando se restituyó la señal de Directv, a través de la empresa Scale Capital.

Noticia al Día / EFE