Coningas propone plan nacional para renovar bombonas de gas

José Luis Rodríguez, presidente de la Confederación de la Industria del Gas (Coningas), anunció que ha presentado a sus afiliados una propuesta de inversión a nivel nacional destinada a la renovación de bombonas de gas.

El proyecto contempla la fabricación de nuevos cilindros en colaboración con empresas siderúrgicas del país, así como la apertura de talleres especializados en la reparación de bombonas, según lo reseñado por Unión Radio.

Rodríguez señaló que esta iniciativa está siendo discutida en mesas de trabajo junto al Ministerio para Hidrocarburos y PDVSA GAS, con el propósito de establecer un plan sólido que fortalezca las normas de seguridad y promueva el uso adecuado de estos equipos.

Además, subrayó la importancia de fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre el manejo responsable del gas doméstico.

“Actualmente observamos prácticas riesgosas, como el uso de mangueras y arandelas no adecuadas, y la falta de revisión de las instalaciones tras su montaje. Es fundamental educar sobre el uso consciente del gas, que no es como el agua, sino un producto inflamable que requiere precaución”, expresó Rodríguez.

