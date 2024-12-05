Conoce el paso a paso de cómo votar en las elecciones de jueces de paz

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, detalló los pasos de cómo votar en las elecciones de jueces de paz del próximo 15 de diciembre e informó que el pasado miércoles 4 de diciembre ya se publicaron las listas de las candidatas y candidatos.

Quintero explicó que cada candidato estará identificado con un número, es decir, si un circuito comunal tiene 10 candidatos, a cada uno de ellos se les establecerá una cifra.

“Ese número se le asigna por orden alfabético del nombre, de manera que cada candidato en su comunidad pueda tener una referencia del número”, detalló este miércoles en una reunión de trabajo de la comisión electoral nacional junto al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Agregó que el 13 de diciembre se instalarán a nivel nacional en los 4 mil 681 circuitos las mesas electorales, y el día domingo 15 de diciembre el proceso de votación iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Cómo votar en las elecciones de jueces de paz



Paso uno: El elector o la electora llega a la mesa de votación en una herradura que tiene tres pasos. Pasa donde está el cuaderno de votación, donde el presidente de mesa toma la cédula de identidad que debe presentar laminada, aun cuando esté vencida; pueden votar todas las personas mayores de 15 años. Se registran sus datos en el cuaderno de votación, se le entrega la boleta de votación y se dirige a la segunda estación donde está el parabán.

Paso dos: Frente al parabán, la electora o el elector verá pegada la guía de referencia de candidatos y candidatos que están identificados con un número. En la boleta de votación tiene tres opciones, es decir que cada elector o electora puede votar por tres opciones. Debe escribir tres números en cada una de las casillas de la boleta electoral.

Paso tres: Dobla la boleta de votación y la introduce en la urna electoral.

Finalizadas las votaciones, los miembros de mesa tendrán la tarea de realizar el acto de escrutinio; al culminar este proceso, la comisión electoral del circuito comunal estará ubicada en el centro de votación porque tendrá la función de totalizar y proclamar a los candidatos electos.

“Esto es una experiencia positiva, presidente, porque es una oportunidad también para el poder electoral de integrarse a las comisiones electorales de los Circuitos Comunales y empezar ese acercamiento también para, así como el Tribunal Supremo de Justicia tiene esta gran experiencia de capacitar ahora el rol de los jueces paz, creo que es una oportunidad para el poder electoral integrar también ese proceso de capacitación en materia electoral a las comisiones electorales de cada circuito que van a tener una responsabilidad, digamos, independiente, porque van a poder proclamar y adjudicar a sus candidatas y candidatos una vez cierre el proceso de votación”, destacó el rector Quintero.

