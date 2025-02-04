Conozca cuáles son los documentos que debes tener si conduces un vehículo de otra persona en el país

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) de Venezuela ha recordado a los ciudadanos, los documentos que se necesitan para conducir legalmente en el país.

Si el conductor es el dueño del vehículo, debe portar su cédula de identidad, el certificado médico de la licencia, la licencia de conducir, el carnet de circulación y la póliza de responsabilidad civil. Si conduce un vehículo que no es suyo, también debe tener estos documentos a la mano.

El INTT también recordó que el carnet de circulación no vence.

Para obtener el certificado médico vial, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Presentar la cédula de identidad.

Conocer el tipo de sangre.

Presentar el grado de la licencia.

Entregar una foto tamaño carnet.

Realizar el pago correspondiente.

Estos requisitos están amparados por el artículo 73 de la Ley de Transporte Terrestre.

#EnVideo| Desde el #INTT les recordamos la importancia de mantener la documentación requerida para circular en el territorio venezolano. ¡Conduce de manera responsable y segura! pic.twitter.com/6oqGnq6hST — I.N.T.T (@InttContigo) February 3, 2025

Noticia al Día / INTT