Conozca qué bonos entregará el sistema Patria desde el 9 hasta el 14 de diciembre

La entrega de estos estipendios se realizarán de manera directa y gradual a cada uno de los registrados con el Carnet de la Patria.

Al menos cuatro bonos se activarán del 9 al 14 de diciembre 2024 a través del Sistema Patria, según el cronograma mensual de pagos.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Sepa qué bonos entregará el Sistema Patria del 9 al 14 de diciembre

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 236,30 bolívares. Este fue el monto otorgado en noviembre. Tuvo un incremento del 16,69% en comparación al mes anterior, cuando la cifra asignada estaba en Bs 202,50.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 157,00 bolívares.

Bono contra la Guerra Económica (Empleados públicos) monto aproximado sobre los 4.390,00, según la tasa oficial vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) con fecha lunes 9 de diciembre 2024. En noviembre se canceló por 4.050 bolívares.

Este bono tuvo un incremento del 16,04% en bolívares en comparación al monto recibido en el mes de octubre, que fue de 3.490 bolívares.

Hay que recordar que, actualmente está vigente el primer bono especial de diciembre 2024, la entrega tendrá lugar entre los días 6 y 18 de diciembre de 2024.

El mensaje de notificación «!Llega diciembre! Viva la vida y la navidad. Entre caravanas, tambores, rumba y marcha, ganaremos el derecho a la alegría, a la felicidad y la paz.» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto.

